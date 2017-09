Kamer wil Europese zwarte lijst voor ’foute’ boeren

Op initiatief van de SP en de Partij voor de Dieren vroeg de Tweede Kamer het kabinet zich in Brussel sterk te maken voor zo’n zwarte lijst. De roep om zo’n lijst klonk steeds luider sinds de stalbrand op een slecht beveiligde Erichemse varkenshouderij.

De eigenaar van deze stal, ’varkensmagnaat’ Adriaan Straathof, mag in Duitsland al jaren niet meer boeren, maar kon dat in Nederland nog wel. De brandveiligheid van de Knorhof, zoals Straathofs Erichemse bedrijf heet, liet volgens criticasters te wensen over.

Dierenactivisten voeren actie om Straathof ook in Nederland een beroepsverbod op te leggen.