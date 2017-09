750 mensen van Sint-Maarten geëvacueerd

De veiligheidssituatie op het eiland is „kwetsbaar maar lijkt langzaam aan het verbeteren”, zei hij. Op dit moment zijn er zo’n 450 militairen op het eiland. Op Curaçao staan nog eens 150 militairen paraat voor eventuele inzet. Ze zorgen onder meer voor de veiligheid en openbare orde op het eiland.

Militairen en de politie op Sint Maarten hebben meerdere aanhoudingen verricht. Er zijn geen cijfers van het aantal arrestaties. Op het eiland is eerder de noodtoestand uitgeroepen.

Bestuur

Een andere belangrijke prioriteit is noodhulp. In totaal is er 200.000 kilogram aan hulpmaterialen ingevlogen. Soldaten hebben onder andere het dak van het ziekenhuis gerepareerd.

Het bestuur van Sint-Maarten gaat steeds beter functioneren, verklaarde Hans Leijtens, die namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties belast is met de wederopbouw van de drie getroffen Bovenwindse eilanden. De eerste teams zijn gearriveerd om de schade te inventariseren en uit te zoeken wat nodig is.