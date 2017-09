Cor politie verkwistte jaarlijks tonnen

Dat blijkt uit het rapport van de onderzoekscommissie onder leiding van Maarten Ruys, dat vandaag openbaar is gemaakt. De enorme overschrijdingen kwamen er steeds door, omdat niet duidelijk was wie nu precies verantwoordelijk was voor de uitgaven en voor de controle daarop. Het beeld doemt op dat de cor, die nog in oprichting was, handig gebruik maakte van de vele wijzigingen in de politieorganisatie. De grootste overschrijdingen werden veroorzaakt door de inhuur van externe expertise, vergaderingen en catering, meldde deze krant eerder al. Cor-voorzitter Frank Giltay leefde als zonnekoning.

[Klik hier om het complete rapport te lezen.]

Lees ook:

Al in 2012 werd politietopman Gerard Bouman, toen nog kwartiermaker, gewezen op „verkwistend handelen” door de cor. Hij vroeg om een nadere onderbouwing van de begroting dat jaar, maar die kwam er nooit. De begroting liep op tot ruim 560.000 euro, wat inhield dat het budget werd overschreden met ruim 420.000 euro.

Toen Bouman begin 2013 de eerste korpschef van de Nationale Politie werd, keurde hij het hogere budget alsnog goed, in de veronderstelling dat de bedragen in de jaren erna wel omlaag zouden gaan. Dat gebeurde echter niet, integendeel. Ook later kwam er meerdere keren kritiek op de overschrijdingen, maar de politieleiding verbond er geen concrete gevolgen aan.