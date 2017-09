Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Drama met crossmotor wordt Limburger fataal

46 min geleden

OTTERSUM - Een ongeluk met een crossmotor is dinsdag een dertigjarige man uit Gennep (Limburg) fataal geworden. De man werd zwaargewond gevonden in een bosgebied in de buurt van zijn woonplaats en kon niet meer worden gered.