Overlast door herfststorm

Met name uit de kustgebieden komen meldingen van overlast, maar ook verder in het binnenland zorgt de storm voor hinder.

Visser gewond

Een visser in Weert is gewond geraakt doordat een boom op zijn tentje viel. De man die zijn hengel in de Zuid-Willemsvaart had uitgegooid, is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De situatie om 10.10 uur. Foto: Weerplaza In de Amsterdamse Wibautstraat kreeg een rijdende automobilist een boom op zijn dak. Foto: Robby Hiel Er is veel schade door omgevallen bomen. Foto: GinoPress B.V. Een gekantelde vrachtwagen op de A2 bij Abcoude. Foto: Petershotnews

In Giessenburg viel een boom op een woonhuis. In Bleskensgraaf moest de brandweer uit voorzorg enkele zonnepanelen van een woning halen en in Dordrecht waaide de dakbedekking af van een pand aan de Bomkade.

Partyschip losgeslagen

In Lelystad is in de Bataviahaven een partyschip losgeslagen door de wind. De touwen van de Abel Tasman, een groot zeilschip, waren losgeraakt.

De KNRM, havendienst en politie hebben het schip met enige moeite weer vast weten te krijgen. Er lijkt geen schade te zijn opgelopen. Het schip is geschikt voor gezelschappen tot 120 personen.

Veel gekantelde vrachtwagens

In de ochtendspits ontstonden files door enkele omgewaaide vrachtwagens. Verder rijden er minder treinen en heeft Schiphol de nodige problemen. Ook de scheepsvaart ondervindt grote hinder. Veel bruggen blijven dicht.

Vanuit verschillende plekken in het land komen foto’s binnen van schade door losgerukte takken en omgewaaide bomen, zoals te zien in het liveblog hieronder. De storm duurt nog tot ongeveer 16.00 uur.

Schiphol

Schiphol heeft vanwege de ruige herfststorm een aantal start- en landingsbanen gesloten. Zo is de Polderbaan niet te gebruiken door de dwarswinden. De luchtverkeersleiding spreekt van een ’forse beperking’ die zeker gaat leiden tot vertragingen.

Ook de NS laat woensdag minder intercity’s op het traject Den Helder - Zaandam rijden als gevolg van de storm. Verschillende snelwegen zijn afgesloten geweest, en ook de scheepsvaart heeft grote problemen. In heel Brabant zijn bruggen over kanalen tot in de middag gesloten, zegt Rijkswaterstaat.

Eerder schrapte KLM uit voorzorg al zestig vluchten.

Code oranje

Voor woensdag is code oranje afgegeven voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Groningen en het Wadden- en IJsselmeergebied.

„We raden af om in de kustprovincies en Flevoland met lege vrachtwagens, aanhangers of caravans de weg op te gaan”, waarschuwde Rijkswaterstaat. Pas in de namiddag en avond neemt de wind van het zuidwesten uit weer af.

