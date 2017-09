Rechter oordeelt over miljoenenjachtkwestie

Advocaat Peter Plasman pleitte er eerder voor dat zijn cliënt, Arnold van den Hurk uit Son, het spel alsnog kan afmaken als de rechter hem in het gelijk stelt.

Van den Hurk drukte tijdens zijn deelname aan het programma in 2013 per ongeluk op de rode knop, waardoor hij een bedrag van 125.000 euro accepteerde. Later bleek dat in zijn koffertje de hoofdprijs van 5 miljoen euro zat. Van den Hurk gaf direct aan dat het niet de bedoeling was dat hij op de knop drukte en dat hij had willen doorspelen. Dat mocht niet van Endemol.

De man is volgens de raadsman eigenaar van de koffer van 5 miljoen omdat hij die zelf had uitgezocht. De advocaat van Endemol, Jacqueline Schaap, was het daar niet mee eens. Het bedrag in de koffer was volgens haar nog niet van Van den Hurk. „Het spel staat slechts voor een kans op een prijs.”