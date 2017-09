Politie maakt excuses aan ’homoseksueel’

In politieverslagen over de man staat de passage: „Deze man is homoseksueel”, opgetekend door een inspecteur van de Limburgse politie, die namens Team Criminele Inlichtingen (TCI) verantwoordelijk is voor het contact met informanten.

De betrokken man diende een klacht in omdat zijn seksuele geaardheid niet relevant is. De politie heeft die klacht gegrond verklaard. Er is een excuusbrief, ondertekend door de politiechef, verstuurd naar de gedupeerde. Waarom de man überhaupt opdook in een informantenverslag, is niet duidelijk.