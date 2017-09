’Flevoland heeft cultureel ’t minst te bieden’

In de studie (onder 7850 mensen) is het maatschappelijk draagvlak onderzocht van alle Nederlandse cultuurinstellingen, dagattracties, evenementen en sportorganisaties. Inwoners zijn ondervraagd over hun eigen provincie.

De helft van de meest gewaardeerde vrijetijdsbestemmingen bevindt zich in de noordelijke provincies, met de Elfstedentocht aan kop. Onder de inwoners van Drenthe is het draagvlak voor Herinneringscentrum Kamp Westerbork en de nieuwe dierentuin Wildlands groot. Groningers zijn dol op hun Martinitoren.

Efteling belangrijker dan carnaval

Voor Noord-Hollanders is Artis de belangrijkste vrijetijdsactiviteit. In Brabant is de Efteling belangrijker dan carnaval, blijkt uit het onderzoek.

Volgens de onderzoekers moet de provincie Flevoland zich zorgen maken. „Uit ander onderzoek komt Flevoland telkens als minst aantrekkelijke provincie uit de bus. De jongste provincie heeft vooral het imago van een slaapprovincie, die je verlaat om te werken en recreëren. De Oostvaardersplassen zijn weliswaar een ijzersterk vrijetijdsmerk, maar de provincie heeft ook culturele iconen nodig om een aantrekkelijker imago te krijgen.”