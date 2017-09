Terreurverdachte Rotterdam komt vrij

Dat heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag besloten. De man komt echter pas maandag op vrije voeten, omdat nog nader moet worden onderzocht of hij gevaar loopt, zegt zijn advocate Karianne Bal. Haar cliënt zou een rol hebben gespeeld in de terreurdreiging in Rotterdam, waardoor een concert van de Amerikaanse band Allah-Las werd afgelast.

Dat gebeurde nadat een busje met gasflessen in de buurt van de Rotterdamse Maassilo was gevonden. Uiteindelijk bleek het om een dronken monteur te gaan, die de gasflessen nodig had voor zijn werk.

De verdachte, die met de initialen J. F. wordt aangeduid, werd vorige maand opgepakt in zijn woonplaats. De politie voerde hem met een zak over zijn hoofd af. Buren omschrijven hem als een ’hele nette en aardige jongen’. Volgens zijn advocaat heeft F. ook alleen maar goede bedoelingen gehad.

