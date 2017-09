Vrachtwagens speelbal in herfststorm

Op de Moerdijkbrug in de A16 nabij Rotterdam is een vrachtwagencombinatie geschaard. Het incident leidde tot zeker een uur vertraging voor het verkeer vanuit Rotterdam richting Breda, meldde de ANWB.

Ook op de N50 bij de Eilandbrug bij Kampen waaide een vrachtwagencombinatie van de weg.

Rijkswaterstaat had vooraf afgeraden om met aanhangers, caravans of lege trucks de weg op te gaan. Ook Transport en Logistiek Nederland (TLN), de ondernemersorganisatie voor wegtransportbedrijven, waarschuwde woensdag via Twitter voorzichtig te zijn en vooral niet met lege vrachtwagens en combinaties op pad te gaan.

Het dak van een lege vrachtwagen werd afgeblazen op de A7 bij Wijdewormer. Foto: Inter Visual Studio

Uit het hele land komen meldingen van omgevallen bomen.