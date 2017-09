EU-parlementschef wil steun voor Sint-Maarten

Antonio Tajani gaat er bij Europees Commissievoorzitter Juncker op aandringen dat er een oplossing komt.

Doordat het Nederlandse deel van Sint-Maarten een andere staatkundige status heeft dan het Franse, kan het officieel geen aanspraak maken op het Solidariteitsfonds van de EU. „Ik vind dat we deze burgers, die mogen stemmen bij de Europese verkiezingen en dezelfde verwoesting hebben ondergaan als hun Franse buren, moeten helpen”, aldus Tajani.

Flexibiliteit

Volgens minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft de Europese Commissie toegezegd flexibel en pragmatisch om te gaan met de regels. EU-parlementariërs van PvdA, CDA en VVD hebben de commissie ook opgeroepen flexibiliteit te tonen.

Het EU-parlement debatteert woensdagavond in Straatsburg over de kwestie. D66 en de ChristenUnie nemen dan ook het woord. Juan Yrausquin, gevolmachtigd minister van Aruba is daarbij „uit solidariteit” aanwezig om het verzoek te ondersteunen.

’Allemaal Europese burgers’

Aruba heeft net als Curaçao dezelfde status als Sint-Maarten, maar de kans dat Aruba zoiets meemaakt als Sint-Maarten is volgens Yrausquin kleiner. „We zijn allemaal Europese burgers en Nederlanders. Dat is niet voor iedereen duidelijk. Wat op Sint-Maarten is gebeurd is verschrikkelijk. Ze kunnen alle hulp gebruiken. Het zou raar zijn als het fonds niet gebruikt kan worden.”