Van der Laan: deradicalisatieteam niet op orde

Van der Laan geeft in een brief aan de gemeenteraad aan dat er een ’fundamentele herinrichting van de bedrijfsvoering, de organisatie, de processen en de aansturing’ zal volgen. „De wijze van werken kon mede door die zwakke aansturing te losjes, te ongecontroleerd en te improviserend worden”, schrijft hij. „Met wie doen we zaken, hoe besteden we aan, hoe selecteren we partijen, wie mag het doen, hoe wordt dat verantwoord. Daar zijn regels voor en die zijn niet consequent nageleefd, zonder dat dat opviel. Dat is ernstig.”

’Te gesloten’

Hij erkent dat de cultuur binnen het (de)radicaliseringsteam en het netwerk daaromheen ’te gesloten is’ en de aanpak kwetsbaar is geworden voor belangenverstrengeling en vriendjespolitiek. „Dat is iets dat de burgemeester zichzelf aanrekent”, aldus Van der Laan. Eerder werd Saadia A.T., de programmamanager Radicalisering en Polarisatie, door de burgemeester met strafontslag weggestuurd. Zij sjoemelde volgens Van der Laan met een offerte en huurde een relatie in, zonder dit te melden.

Op dit moment lopen er nog twee onderzoeken: een intern onderzoek van bureau Integriteit en een extern onderzoek onder leiding van een fraudeofficier van justitie. Van der Laan antwoordde vandaag schriftelijk op vele vragen die raadsleden hadden gesteld na onthullingen van deze krant. Morgen volgt een spoeddebat dat door alle partijen in de Amsterdamse gemeenteraad is aangevraagd.

De komende tijd wordt een ’sterke, inhoudelijke’ programmamanager gezocht. „Maar om de problemen bij de directie definitief op te lossen (...) is meer nodig”, aldus de eerste burger.

Fundamentele herinrichting

Het stadsbestuur heeft daarom de opdracht gegeven een ’taskforce’ in te stellen. Die groep mensen zal het hele (de)radicaliseringsprogramma onder de loep nemen. „Het gaat om een fundamentele herinrichting van de bedrijfsvoering, de organisatie, de processen en de aansturing. We gaan daarin niet uit gaan aannames, maar belichten alle onderdelen.” Ook komt er een commissie met externe deskundigen.

De burgemeester belooft dat de extra aandacht die hier naar uitgaat ’op geen enkele manier’ ten koste gaat van de persoonsgerichte aanpak en de inspanningen van de directie om een „antwoord te vinden op de zorgen over bijvoorbeeld salafisme en spanningen in de stad.”