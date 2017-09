premium

Grootste marineschip naar Sint-Maarten

37 min geleden Redactie parlement

Den Haag - Nederland stuurt de Zr. Ms. Karel Doorman naar Sint Maarten om de bevolking te helpen. Het schip is de grootste van de Koninklijke Marine. Dat heeft minister Plasterk (Koninkrijksrelaties) bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Den Haag. „Het schip is een drijvende stad en zal in Den Helder worden volgeladen met hulpgoederen en materieel.”