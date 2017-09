NOS-baas pleit voor ’ander vocabulaire’

Die uitspraak lijkt een sneer richting NPO-topvrouw Shula Rijxman, die recent nog haar zorg uitspraak over de onafhankelijkheid van Nederlandse media die in buitenlandse handen komen.

Die uitspraak lijkt een sneer richting NPO-topvrouw Shula Rijxman (foto). Foto: ANP

NTR-directeur Paul Römer, die onlangs in De Telegraaf voor het afschaffen van de STER pleitte, kwam eveneens aan de beurt. „Je moet niet roepen ’schaf de STER maar af en laat Den Haag dat compenseren’. Dat is hetzelfde alsof je de ober in een restaurant vraagt of hij even wat geld kan brengen omdat je wilt afrekenen”, aldus De Jong.

Ook riep hij de NPO en de afzonderlijke omroepen op om samen na te gaan denken over de toekomst van het publieke bestel. „Er is geen klok ter wereld die zo lang op vijf voor twaalf heeft gestaan. Doe iets, beweeg, verander. Als je het zelf niet doet, doet de politiek het.”

Jan de Jong wordt per 1 november algemeen directeur van Feyenoord.