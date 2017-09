premium

Personeel doet bot en grof tegen reizigers

41 min geleden Paul Eldering

Amersfoort - Reizigers in het openbaar vervoer klagen steen en been over onbeschoft gedrag van het personeel in trein, bus en metro. „Het moet en kan veel klantvriendelijker”, stelt het OV loket vast in het jongste kwartaalrapport.