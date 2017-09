Gewiekste oplichters slaan toe via WhatsApp

Deze zomer kwamen tientallen meldingen binnen van mensen van wie door bedriegers geld was afgetroggeld. Vooral tijdens de vakantieperiode gaat het regelmatig mis: juni kende zo’n 20 klachten, juli ruim 30 en augustus bijna 40.

Via de berichtenservice doet een crimineel zich voor als een bekende in nood, vraagt om geld en verdwijnt met de noorderzon zodra het binnen is. „Veel mensen zijn achterdochtig genoeg, maar er zijn er die erin trappen. En blijkbaar is het voor criminelen heel lucratief”, zegt Vermeulen. Want ondanks dat vorig jaar al werd gewaarschuwd na de eerste gevallen, gaat de zwendel nog altijd door.