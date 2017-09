Rouvoet geeft vervolg aan Divorce Challenge

Hij is door minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) aangewezen om een vervolg te geven aan de vorig jaar gehouden Divorce Challenge. In dagblad Trouw zegt Rouvoet donderdag dat de overheid zich misschien juist wél met ouders moet bemoeien als ze elkaar in de haren vliegen. „Voor mij zijn er geen taboes.”

Met de Divorce Challenge vroeg de regering burgers met ideeën te komen om zogenoemde vechtscheidingen tegen te gaan. Er kwamen ruim vijfhonderd inzendingen binnen, waarvan er vijf werden gekozen. De indieners mochten hun ideeën verder uitwerken, met steun van het ministerie van Veiligheid en Justitie en organisaties die zich met echtscheidingen bezighouden. Het platform gaat de komende tijd ook verder aan de slag met de vijf winnende voorstellen.

Aan Rouvoet de taak om dit nieuwe platform op te richten, dat moet voorkomen dat kinderen de dupe worden van een scheiding. Hij brengt naar verwachting begin volgend jaar rapport uit.