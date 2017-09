GroenLinks wil binnenstad Amsterdam autovrij

Dat blijkt uit het concept-verkiezingsprogramma, dat vandaag gepresenteerd wordt door de linkse partij in de gemeenteraad.

Fractievoorzitter Rutger Groot Wassink, die graag wethouder wil worden en er in de Stopera bekend om staat fan te zijn van communist Karl Marx, wil verder ook armen tegemoet komen door de gemeente hun schulden te laten afkopen. Ook pleit hij voor een ’repressievrije’ bijstand. Dat betekent dat er geen verplichte tegenprestatie wordt verwacht van bijstandstrekkers.

Daarnaast moet het voor deze groep mensen gemakkelijk worden om bij te verdienen, als het aan de GroenLinksers ligt. Zwarte Piet is niet welkom in de stad en Keti Koti moet wat de partij betreft een nationale feestdag worden. Groot Wassink wil onder andere het toch al barmhartige asielbeleid van de stad veel verder verruimen, een onderwerp waarover hij met burgemeester Eberhard van der Laan regelmatig in de clinch ligt.

Autovrij

Een van de meest fysieke ideeën is het definitief uitbannen van auto’s. GroenLinks wil de binnenstad in het geheel onbereikbaar maken voor de automobilist, want dan zouden „voetgangers en fietsers elkaar niet langer in de weg zitten”, blijkt uit het 37 pagina’s tellende document dat de titel ’voor verandering’ heeft.

„De komende vier jaar heffen we ten minste 10.000 parkeerplaatsen op.” Ook moeten op plekken waar de fietsparkeerdruk hoog is, autoparkeerplaatsen worden omgezet in fietsparkeerplekken. Touringcars moeten volgens de eveneens partij het veld ruimen. Verder pleit de partij voor een uitbreiding van een milieuzone en moet het vliegverkeer op Schiphol worden teruggedrongen. Consumentenvuurwerk wordt als het aan de partij ligt ook al uitgebannen.

Groot Wassink schetst in zijn voorwoord een gitzwart scenario als er in zijn ogen niets verandert: de stad zou zijn ziel verliezen. „Wij willen een radicaal sociale, groene en vrije stad. Omdat we er van overtuigd zijn dat verandering noodzakelijk is. Meer dan ooit tevoren.” Het plan is opgesteld onder leiding van bureau De Helling-directeur Jasper Blom. In de commissie zaten onder andere oud-Kamerlid Tofik Dibi en raadslid Femke Roosma.