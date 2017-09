Dode in Geleen, politie start onderzoek

Het lijk werd gevonden op de Clematisstraat. „We kregen kort na 7.00 uur een melding”, vertelt een politiewoordvoerder. „Agenten ter plaatse troffen inderdaad een persoon aan. We hebben de hele omgeving afgezet en vangen mensen uit de buurt op.”

De politie probeert de identiteit van de overledene te achterhalen. Wat de doodsoorzaak is, is nog onbekend. „Alle scenario’s liggen nog open”, aldus de politie. Mensen die in de vroege ochtend iets gezien of gehoord hebben, worden gevraagd zich te melden.