Van der Laan droeg Bilal voor

Hoewel Bilal L. een strafblad had en volgens de gemeentelijke regels zonder een Verklaring Omtrent het Gedrag niet aan de slag mocht gaan als jongerenwerker, is het Van der Laan geweest die ervoor gezorgd heeft dat L. dispensatie kreeg. „De burgemeester heeft Lieke Thesingh, de toenmalig stadsdeelvoorzitter van Oost, gevraagd om Bilal dispensatie te verlenen. Dat hebben we ook op schrift”, zegt woordvoerder Geke Uninge van jeugdwerkorganisatie Dynamo uit Amsterdam Oost. Thesingh bevestigt die lezing. „Je zou het kunnen beschouwen als een verzoek van de burgemeester, omdat hij wilde dat hij (Bilal L., red.) die activiteiten deed.”

Bilal L., die ook in verband wordt gebracht met de moord op Theo van Gogh, woont en werkt volgens Van der Laan nog in Nederland. Zijn zus en broertje zijn naar het kalifaat van IS afgereisd. L. wordt sinds april 2015 niet meer ingezet door gemeente en politie. Uit eerder onderzoek van De Telegraaf bleek dat L. als jongerenwerker reclame maakte voor de jihad en dat de gemeente daarvoor gewaarschuwd werd. L. werkte jaren in opdracht van het gemeentelijk bureau radicalisering en polarisatie van de inmiddels met strafontslag weggestuurde Saadia A.-T..

Gezegend Syrië

In het stadhuis gaat een e-mail rond waarin gerept wordt over ervaringen met Bilal, die naar Jordanië ging voor een inzamelingsactie. Terug in Nederland zou hij, blijkens deze verklaring die bij meerdere raadsleden bekend is, aan jongeren vertellen hoe ’gezegend het land Syrië is’ en hoe verdorven Iran, Sjiieten en de Amerikanen zouden zijn. Met signalen dat Bilal ’absoluut niet te vertrouwen is’ en signalen dat hij zeker niet gederadicaliseerd was, zou niets zijn gedaan. Intussen heeft Van der Laan besloten geen ex-geradicaliseerde personen meer in te zetten.

Een van de ’cliënten’ die Bilal L. heeft begeleid, stichtte enkele weken na de bloedige aanslag op de Charlie Hebdo-redactie brand op de Ceintuurbaan in Amsterdam. Deze voor brandstichting veroordeelde Abderrazak A. O. wierp zijn brandbom naar een woning waar een Charlie Hebdo-poster voor het raam hing. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. Van der Laan trok gisteren, een dag voor het spoeddebat dat hem wacht na onthullingen over het (de)radicaliseringsbeleid, het boetekleed aan. Hij erkent dat de bedrijfsvoering binnen de dienst niet op orde is en de aansturing lang ’onvoldoende professioneel’ is geweest. De hele aanpak wordt nu doorgelicht.