premium

Máxima naar Verenigde Naties in New York

43 min geleden

NEW YORK - Koningin Máxima bezoekt de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, van dinsdag 19 tot en met donderdag 21 september in New York. Ze doet dit als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.