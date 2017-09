Rijkswaterstaat maakt steunpunten winterklaar

Als het vriest en sneeuwt wil de dienst binnen twee uur op het hele landelijke wegennet strooien, 3200 kilometer, inclusief op- en afritten.

Om te kijken of alles volgens schema verloopt, houdt Rijkswaterstaat volgende week zaterdag een zogenoemde vlootschouw bij het steunpunt in Haarlemmerliede (Noord-Holland).

Het strooizout voor de rijkswegen, een voorraad van 200 miljoen kilo, ligt al klaar. Het zout is per schip naar de strategische zoutloods in Kampen gebracht. Daarvandaan wordt het gedistribueerd naar de steunpunten en grote loodsen in Utrecht, Raamsdonksveer, vliegveld Valkenburg en het Gelderse Lienden. Rijkswaterstaat heeft 1200 medewerkers, 350 sneeuwschuivers en 550 strooiwagens ter beschikking om de wegen berijdbaar en bereikbaar te houden.