premium

12 jaar cel voor brandstichting en belaging ex

40 min geleden

ROTTERDAM - Een 49-jarige man moet twaalf jaar de cel in, omdat hij vier keer brand stichtte in de woningen van zijn ex-vriendin en een kennis in Hellevoetsluis. Ook belaagde hij zijn ex en deze kennis met bedreigende sms'jes en telefoontjes. De man kon het niet verkroppen dat zijn ex-vriendin de relatie had verbroken.