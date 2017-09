’Dakpannen vlogen mijn keuken binnen’

In ’s-Gravenzande piekte de wind tot 7 bft.

Volgens de brandweer is besloten dat de schade niet zo groot is dat mensen hun huis uit moeten. Toch zit de schrik er behoorlijk in onder bewoners. „De dakpannen vlogen door de lichtkoepel, zo mijn keuken binnen”, vertelt een buurtbewoonster aan De Telegraaf. Het natuurgeweld zou zo’n 25 seconden hebben geduurd.

De woordvoerder kon nog niet zeggen hoeveel woningen zijn getroffen, volgens de eerste informatie zou het gaan om twintig tot veertig huizen.

Dakpannen onder auto’s

Op Twitter is te zien dat dakpannen de lucht in zijn gewaaid en vervolgens naast en zelfs onder auto’s neer zijn gekletterd. Ook zijn er bomen omgewaaid.

Ook diverse glastuinbouwbedrijven zijn getroffen. Meerdere ambulances rukten uit voor bijvoorbeeld het personeel in de kassen, maar die bleken niet nodig. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden gevallen. Losliggende voorwerpen worden door brandweerlieden verwijderd.

