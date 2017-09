premium

OM in beroep na afwijzing claim drugsbende

28 min geleden

DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie (OM) is het er niet mee eens dat de rechter een claim van 23 miljoen euro die het had ingediend tegen een drugsbende, heeft afgewezen. De rechtbank vond dat de officier van justitie nalatig is geweest in de berekening van de criminele winst van de veroordeelden. De bende werd geleid door de later doodgeschoten Eindhovenaar Aran de Jong.