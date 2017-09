Corrupte agent vaak allochtoon

De gereorganiseerde Nationale Politie is met de nieuwe grotere basisteams binnen de eenheden aanzienlijk kwetsbaarder voor corruptie.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het opzienbarende rapport ‘Georganiseerde Criminaliteit en Integriteit van Rechtshandhavingsorganisaties', dat is geschreven door het onderzoeksinstituut WODC in opdracht van de Tweede Kamer, na een reeks grote corruptieschandalen binnen opsporingsdiensten. Voor het eerst is gekeken naar de relatie tussen ernstige integriteitsschendingen en de georganiseerde misdaad.

’Minder snel opgepikt’

Corruptiezaken zijn veel omvangrijker geworden en richten aanmerkelijk meer schade aan. „Opvallend is dat het juist vaak fout gaat in de lokale basisteams. Door de kolossale omvang van de nieuwe politieteams in de eenheden worden signalen van corruptie minder snel opgepikt.”, zegt onderzoeker en hoogleraar Hans Nelen in een exclusief interview dat morgen in De Telegraaf verschijnt.

Over de grote betrokkenheid van allochtone agenten bij corruptie zegt Nelen: „Dat is fors en zorgelijk. Het zal veel stof doen opwaaien, maar het zijn wel de feiten.”

Pikant

Het forse aandeel van allochtonen onder de ’foute’ beambten is uiterst pikant. De korpsleiding wil het korps namelijk veel diverser maken. Daar is intern veel discussie over. Agenten vragen zich af of het beleid om meer allochtonen aan te trekken, het gevolg heeft dat er minder scherp wordt gescreend.

In de jaren 2012 tot en met 2016 zijn 256 signalen van ernstige integriteitsschendingen geregistreerd bij de politie, douane, Koninklijke Marechaussee en FIOD, waarbij een relatie was met de georganiseerde misdaad. Daarvan bleken in tachtig gevallen de vermoedens terecht.

Vrijdag gaat het rapport naar de Kamer.

Lees hier het complete interview met criminoloog Hans Nelen over de corruptie binnen de Nationale Politie.