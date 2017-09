premium

Zoektocht naar wapens van liquidatie Amsterdam

34 min geleden

AMSTERDAM - De recherche heeft donderdag in de Kostverlorenvaart in Amsterdam gezocht naar wapens die mogelijk zijn gebruikt bij een schietincident in mei 2015. Twee mannen schoten indertijd in de De Clercqstraat de 25-jarige Youssef El Kahtaou dood. De politie vermoedt dat de daders de wapens daarna tijdens hun vlucht in het water hebben gegooid.