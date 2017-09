Blok: Corrupte agenten worden hard aangepakt

De bewindsman stelt dat er steeds meer aandacht is voor ernstige integriteitsschendingen bij de politie. Het onderzoek wat vrijdag daarover verschijnt maar waar deze krant donderdag al over bericht, bevestigt wat hem betreft „hoe belangrijk het is om medewerkers van de opsporingsdiensten weerbaarder te maken en houden tegen de druk vanuit de georganiseerde criminaliteit. Daarmee doorgaan is de belangrijkste les.”

Lees ook:

Corrupte agent vaak allochtoon

Over de constatering van de onderzoekers dat er nog ruimte is voor verbetering, onder andere op het vlak van screening van medewerkers en de procedures voor het omgaan met gevoelige informatie, zegt Blok: „De politie, en ook de andere organisaties, hebben de maatregelen om de kans op integriteitsschendingen te verkleinen aangescherpt en gaan daarmee door.”

Op de allochtone achtergrond van veel van de agenten, gaat hij echter amper in. Hij wijst er in dat licht op dat dit in lijn is met eerdere studies en dat de politie ‘dit soort kwetsbaarheden’ al als aandachtspunt heeft aangemerkt.

Vanuit de Kamer klinkt echter ook juist daar verbazing over. VVD-Kamerlid Tellegen noemt de bevindingen ’schokkend’: „Ik schrik hiervan.” Ze moet het hele rapport, dat vrijdag officieel verschijnt, nog lezen maar laat al wel weten: „Deze eerste informatie helpt op zijn zachtst gezegd niet bij het streven van het korps naar meer diversiteit…”

Vanuit het CDA reageert Kamerlid Van Dam dat corruptie ‘vreselijk fout’ is en altijd bestraft dient te worden. „Dat signaal moet helder afgegeven worden, naar agenten van alle afkomsten”, aldus Van Dam.