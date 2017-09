premium

Excuses OM voor oppakken NRC-fotograaf

37 min geleden

MAASTRICHT - Het Openbaar Ministerie in Limburg heeft excuses aangeboden aan persfotograaf Chris Keulen en de hoofdredactie van NRC. Keulen werd zondag opgepakt omdat hij weigerde foto’s af te geven aan de politie. Hij was toen in Limburg bezig met een reportage over geluidsoverlast van NAVO-vliegtuigen.