premium

’Wie mist er een urn’

Gisteren, 23:32

Stadskanaal - De politie in Stadskanaal doet een oproep in de hoop de eigenaar van een zwarte urn op te sporen. Agenten deden de bizarre vondst donderdagmiddag op de Noordzijde in Gasselternijveen. Het gaat om een zwarte gevuld met zakjes as.