premium

Voedselhulp Sint-Maarten komt op gang

55 min geleden

PHILIPSBURG - In een colonne van zo’n tien voertuigen, reden legervoertuigen en personenauto’s donderdag over Sint-Maarten om voedsel te brengen in de wijken waar dat het hardste nodig is. Waterpunten zijn er inmiddels al op verschillende plaatsen op het eiland, de distributie van voedsel begint nu ook op gang te komen.