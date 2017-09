Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Rutte: geef wat u missen kunt voor St-Maarten

40 min geleden

DEN HAAG - „We zijn één koninkrijk en we laten de mensen in het rampgebied niet in de steek.” Met die woorden roept premier Mark Rutte vrijdag Nederlanders op om geld te doneren voor noodhulp aan Sint-Maarten, na de verwoesting die orkaan Irma daar aanrichtte.