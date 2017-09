Boete als publieke omroep beloftes niet nakomt

Daarover hebben staatssecretaris Dekker (Media) en en de NPO vandaag een deal gesloten.

De prestatieovereenkomst vloeit voort uit de nieuwe mediawet die recent van kracht is geworden. De wet moest duidelijker maken wat er verwacht werd van de met publieksgeld gefinancierde omroepen.

Vrouwen en minderheden

Afgesproken is onder andere dat de komende jaren minimaal 75 procent van het televisieaanbod op de NPO-netten van Nederlandse bodem is en dat er jaarlijks minimaal 30 nieuwe tv-programma’s worden uitgeprobeerd. De NPO coproduceert bovendien jaarlijks minimaal 16 speelfilms, twee Telescoopfilms en minimaal zes Telefilms. Amusementsprogramma’s mogen blijven op de publieke zenders, maar dan moet wel worden aangetoond dat ze moeilijk bereikbare doelgroepen trekken.

Verder moet de NPO volgend jaar gaan meten of kijkers vinden dat er voldoende vrouwen en minderheden te zien zijn op de publieke netten en hoe zij de journalistieke producten waarderen. Deze nulmetingen zullen op een later moment door het kabinet worden gebruikt om nieuwe prestatieafspraken met de NPO te maken.

Boete

Het Commissariaat voor de Media gaat in de gaten houden of de afspraken niet worden geschonden en alle doelen worden gehaald. Als de NPO faalt dan zal er een verbeterplan worden opgesteld. In het uiterste geval wordt er een boete uitgedeeld.

Critici vinden de nieuwe afspraken met de NPO boterzacht. Zo vindt de PVV de publieke omroep veel te links. Van Kamerlid Bosma mag de stekker er zelfs compleet uit.

De VVD wilde aanvankelijk geen amusementsprogramma’s meer zoals Boer zoekt Vrouw of Heel Holland Bakt. Ze zouden namelijk prima uitgezonden kunnen worden op de commerciële omroep. Die strijd heeft de partij echter verloren. Als zulke programma’s educatieve waarde hebben, of in hun kielzog moeilijk bereikbare doelgroepen naar de publieke omroep lokken, dan mogen ze gewoon blijven bestaan.