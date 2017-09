Bredase groep pakt verdachte bij zijn kladden

De reacties verschillen van ’als ik hem tegen was gekomen, had hij nu niet meer geleefd’ tot ’deze jongens verdienen een schouderklopje’. De advocaat van de verdachte J.B. noemt de manier van handelen van de buurt ’belachelijk’.

Een 25-jarige man uit de Bredase wijk Tuinzigt is woensdagavond bij zijn kladden gegrepen door een twintigtal buurtbewoners. Hij wordt ervan verdacht die ochtend een 31-jarige vrouw met een mes te hebben gestoken in haar woning en is eerder al veroordeeld voor drie verkrachtingen. Buurtbewoners spreken vol lof over het optreden van het groepje dat de verdachte afgelopen woensdag oppakte en aan de politie overleverde. „Er zijn drie regels: je zit niet aan vrouwen, je zit niet aan kinderen en je zit niet aan bejaarden”, vertelt een buurtbewoner die op een scooter voorbij rijdt. De 25-jarige verdachte hield zich daar niet aan. „Ik had de politie niet eens gebeld, maar had dit zelf wel opgelost. Hij heeft geluk dat hij nu vastzit”, vertelt een andere voorbijganger.

Sigaretje roken

Een van de mannen uit het groepje, die anoniem wil blijven, vertelt dat hij zich zat te ergeren aan de handelswijze van de politie. „Die agenten waren al urenlang rondjes aan het rijden door de wijk, terwijl wij de verdachte gewoon voorbij zagen lopen. Sterker nog, hij stond hier doodleuk een sigaretje te roken met een mes in zijn broekzak. Toen hebben we met een groepje besloten hem dan zelf maar te pakken, want voor hetzelfde geld vergrijpt hij zich straks aan een van onze vrouwen of kinderen. We zijn hem achtervolgd tot in een tuin, waarna we hem gegrepen hebben en de politie hebben gebeld”, vertelt hij.

’Hoogstens twee klappen’

„Dat we hem afgetuigd zouden hebben, is overigens echt onzin. Hij heeft hoogstens twee klappen gehad, in the heat of the moment. Als we hem echt te pakken hadden genomen, was hij wel in het ziekenhuis beland. Hij is daarnaast ook van het hek gevallen, waar hij overheen klom om weg te komen.” De bewoners kregen de verdachte uiteindelijk te pakken in een tuin. Het steekt ze dat de politie met veel kabaal en zelfs honden op het incident afkwam, om de groep buurtbewoners rustig te houden. „Dat was nergens voor nodig, ik heb de politie niet voor niets zelf gebeld. Ze mogen ons wel dankbaar zijn.”

Advocaat Romando Neijndorff van de opgepakte verdachte beoordeelt de manier van handelen van de buurtbewoners als ’belachelijk’. „Ze hebben voor eigen rechter gespeeld. Mijn cliënt heeft letsel opgelopen, is meerdere malen tegen het hoofd en lichaam getrapt terwijl hij al op de grond lag. We overwegen aangifte te doen, want hier lusten de honden geen brood van.” Hij wil geen inhoudelijke uitspraken doen over het steekincident en zijn cliënt.

De politie heeft tot op heden geen teken dat er te veel geweld is gebruikt. „Mocht dat nog naar voren komen in de gesprekken met de verdachte, dan kunnen we daar altijd nog onderzoek naar doen. In principe vinden wij het goed dat de buurtbewoners deze verdachte hebben overgeleverd aan ons.”

’Je blijft met je poten van elkaar af’

De buurtbewoners zijn trots op de groep die afgelopen woensdag actie ondernam. „Als zij het niet hadden gedaan, liep hij hier nu nog rond. God weet wat er dan allemaal had kunnen gebeuren, misschien had hij dan wel meer mensen wat aangedaan”, vertelt Nel van Wanrooij. „Ik vind het grandioos. Dit is een volksbuurt, je blijft met je poten van elkaar af en anders heb je een probleem”, aldus een andere buurtbewoner, die de verdachte waarschuwt. „Het is niet goed voor zijn gezondheid als hij hier nog terugkeert.” Een ander voegt toe: „Hij is er nog goed van af gekomen, ik had hem verrot geschopt.”

’Psychisch niet in orde’

Christine Smits, die achter de tuin woont waar het incident plaats heeft gevonden, vindt het niet goed dat er voor eigen rechter is gespeeld, maar begrijpt de actie wel. „Ik had waarschijnlijk hetzelfde gedaan, als hij aan iemand in mijn omgeving had gezeten.” Volgens haar had de 25-jarige verdachte nooit vrij rond mogen lopen. „Hij is psychisch niet in orde, had al veel eerder behandeld moeten worden. Dan was dit misschien wel nooit gebeurd.”