Opnieuw corruptie met drugs in haven Rotterdam

De politie had de 43-jarige man uit Rozenborg al langer op de korrel. Woensdagavond viel een arrestatie-eenheid zijn kantoor binnen, terwijl de verbouwereerde man achter zijn computer zat. Daarop had de politie gewacht, want zo kon men precies zien met welke container hij op dat moment bezig was.

Dat leidde tot succes. Bij inspectie bleek de container vol te zitten met 363 kilo cocaïne, zorgvuldig ingepakt in pakketjes. Vermoedelijk is de man betrokken bij grootschalige handel, want de politie kwam hem op het spoor na een opengeknipte container, waarbij men meteen aan coke dacht. De politie besteedde daarna maanden aan het onderzoek.

In de woning van de verdachte vond de politie cash geld. Dat werd in beslag genomen. Over welke hoeveelheid het gaat, is niet bekendgemaakt. Na de arrestatie heeft de politie tevens gesprekken gevoerd met geschrokken collega’s van de man. Hij wordt binnenkort voorgeleid en wordt verdacht van corruptie en betrokkenheid bij drugsinvoer.

De pakketjes zaten in sporttassen. Foto: Politie Nederland

Sporttassen

Keer op keer duiken ernstige lekken op in de haven van Rotterdam. Eerder dit jaar werden medewerkers van een containeropslag gepakt voor smokkel en een ladingsinspecteur. Daarnaast zijn er enkele tientallen ‘uithalers’ gepakt: mannen die, soms met valse passen, het terrein op sluipen om cocaïne uit containers te halen.

Vooral havenmedewerkers die invloed hebben op het plaatsen van containers of weten waar ze staan, zijn geweld bij criminelen. Die betalen tien- tot honderdduizenden euro’s voor informatie.

Bij de vangst van deze week zaten de pakketjes met ruim 300 kilo cocaïne in sporttassen. Dat is niet voor de eerste keer: in juli werd al 100 kilo aan coke onderschept die verstopt was in vergelijkbare tassen. Vermoedelijk hebben die twee zaken verband met elkaar.

