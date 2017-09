Teller actie Sint-Maarten op 7,3 miljoen

Dat is in de namiddag bekendgemaakt tijdens de nationale actiedag Nederland helpt Sint-Maarten, die wordt uitgezonden op commerciële en publieke radio- en tv-zenders. De teller staat op 7.347.280 euro.

Bij de vorige tussenstand, vroeg in de middag, bedroeg het opgehaalde bedrag nog 6.125.273 euro. Bij het begin van de actiedag was de stand 5,2 miljoen.

Bekende Nederlanders

Diverse bekende Nederlanders in het belpanel werken zich in het zweet om de vele donaties voor giro 5125 te noteren. ,,Het gaat continu door", zegt presentator en wetenschapsjournalist Diederik Jekel tussen alle telefoontjes door. ,,Ik hoop dat het zo blijft, want er is gewoon heel veel geld nodig. Ik krijg alleen maar heel lieve mensen aan de telefoon die geven wat ze kunnen geven."

3FM-dj's Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen sluiten zich daarbij aan. ,,Het is hard werken", grapt het radioduo.

De actiedag voor Sint-Maarten gaat nog tot vrijdagavond laat door. In Beeld en Geluid treden nog diverse artiesten op en komen ook verschillende bekende YouTubers in actie om via sociale media actie te voeren. Op NPO 1 begint om 21.30 uur de tv-uitzending Nederland helpt Sint-Maarten.