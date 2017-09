Teller actie Sint-Maarten op 8,9 miljoen

Zowel publieke als commerciële radio- en tv-zenders besteden vrijdag volop aandacht aan de ramp en de inzameling. Voorafgaand aan de actiedag stond de teller op 5,2 miljoen euro. De vorige tussenstand, in de namiddag, was ruim 7,3 miljoen euro.

Het geld gaat naar giro 5125 van het Rode Kruis, dat het gebruikt om mensen op de getroffen eilanden van eerste levensbehoeften te voorzien. Veruit het zwaarst getroffen is Sint-Maarten. Op Saba en Sint-Eustatius is ook schade, maar aanzienlijk minder.

Bekende Nederlanders

De telefoons staan de hele dag roodgloeiend in Beeld en Geluid in Hilversum. Daar wordt de actiedag voor de slachtoffers van orkaan Irma op Sint-Maarten gehouden. Diverse bekende Nederlanders in het belpanel werken zich in het zweet om de vele donaties voor giro 5125 te noteren.

Foto: ANP

„Het gaat continu door”, zegt presentator en wetenschapsjournalist Diederik Jekel tussen alle telefoontjes door. „Ik hoop dat het zo blijft, want er is gewoon heel veel geld nodig. Ik krijg alleen maar heel lieve mensen aan de telefoon die geven wat ze kunnen geven.” 3FM-dj’s Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen sluiten zich daarbij aan. „Het is hard werken”, grapt het radioduo.

’Ver weg maar toch dichtbij’

„Sint-Maarten is heel ver weg maar toch dichtbij”, zegt SBS-presentator Alberto Stegeman. „We zijn er op vakantie geweest of we hebben daar kennissen of vrienden zitten.” Zijn collega van de publieke omroep Klaas van Kruistum heeft ook die indruk. Hij vindt het prachtig dat koning Willem-Alexander al snel op het eiland was om de slachtoffers een hart onder de riem te steken. „Hij liet direct zijn gezicht zien en gaf daarmee een heel duidelijk signaal af. Ik vind het mooi dat wij als Nederland met deze actie het eiland kunnen helpen.”

De actiedag voor Sint-Maarten gaat nog tot vrijdagavond laat door. In Beeld en Geluid treden nog diverse artiesten op en komen ook verschillende bekende YouTubers in actie om via sociale media actie te voeren. Op NPO 1 begint om 21.30 uur de tv-uitzending Nederland helpt Sint-Maarten.