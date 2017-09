Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Geen late abortussen bij klinieken Casa

40 min geleden

AMSTERDAM - De klinieken van de in problemen geraakte Stichting Casa kunnen momenteel geen late abortussen uitvoeren. Dat meldden de website Follow the Money (FTM) en radioprogramma Argos op basis van gezamenlijk onderzoek. Onder de stichting vallen zeven van de vijftien abortusklinieken in Nederland.