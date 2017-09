premium

Autodief gaat er met Jaguar vandoor tijdens proefrit

44 min geleden

HENGELO - Een proefrit in Hengelo met een gloednieuwe Jaguar F– PACE is al sinds vrijdagmorgen bezig. De bestuurder is namelijk ’vergeten’ om de auto terug te brengen. De politie is naar de automobilist op zoek.