’Onder- en bovenwereld nog jaren met elkaar verweven’

Volgens Van der Burg hebben drugscriminelen hun tentakels diep in de Brabantse samenleving zitten. „De grote mate van verwevenheid tussen onder- en bovenwereld is zó serieus en ernstig dat we er nog jaren mee bezig zijn. Minstens tien jaar. Dat is voor mij nog de ondergrens”, aldus Van der Burg, die sinds drie maanden voorzitter is van het College van procureurs-generaal van het OM.

Sinds een jaar of vijf ziet Van der Burg ook verbetering. „We zijn toen begonnen met een brede aanpak. Niet alleen meer vervolgen via het strafrecht, maar ook vergunningen intrekken, geld afpakken, auto’s in beslag nemen.”