Geld rolt naar burger

Iedereen gaat er in 2018 op vooruit. Werkenden krijgen een plus van 0,8 procent, gepensioneerden 0,6 procent en mensen met een uitkering 0,3 procent. De demissionaire ploeg van VVD en PvdA is er daarmee in geslaagd om de minnen die eerst voor ouderen en minima in de boeken stonden, weg te werken.

De economie groeit volgend jaar met 2,5 procent, iets minder sterk dan de 3,3 procent van dit jaar. De werkloosheid daalt met 50.000 naar 390.000 mensen. Sommige cijfers voor 2018 zijn onzeker, omdat een nieuw kabinet nog veranderingen kan aanbrengen. Wel hebben VVD, CDA, D66 en CU alvast de PvdA-wens gehonoreerd om volgend jaar 270 miljoen euro uit te trekken voor verhoging van lerarensalarissen.

