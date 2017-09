Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

’Islam is wat mij betreft geen religie’

1 uur geleden

Geert Wilders (54) is niet verbaasd over de ontluisterende enquête-cijfers die De Telegraaf onlangs naar buiten bracht. Dat slechts dertien procent van de Nederlanders denkt dat het vanzelf goed komt met integratie is volgens hem een teken aan de wand.