Nederland vredestichter Libië

In mei en juli hebben delegaties van de twee Libische parlementen in Den Haag voor het eerst met elkaar overlegd over de toekomst van het land, dat wordt verscheurd door geweld en wetteloosheid. De twee kampen hebben voorlopige afspraken gemaakt over verzoening en het bedwingen van gewapende milities.

Neutrale bemiddelaar

Volgens demissionair minister Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft Nederland de rol als neutrale bemiddelaar mede kunnen spelen doordat voormalig Telegraaf-journalist Adriaan Pelt als VN-commissaris in 1949 het land aaneen smeedde en zo Nederland daar een goede naam bezorgde. Stabiliteit in Libië is een voorwaarde om afspraken met het land te kunnen maken bij het aanpakken van de migratiestroom richting Europa. „Nederland is groot genoeg om een rolletje te spelen, maar klein genoeg om niet bedreigend over te komen”, zegt Koenders in een interview met deze krant.

„Het heeft nog niet tot een oplossing geleid, maar het is een belangrijke bouwsteen daarvoor.” Komende week bespreekt Koenders het Nederlandse bemiddelingswerk bij de VN-top in New York. Daar moet de Libische dialoog een vervolg krijgen.

