Vakantie naar ellende

„Zodra de eerste levensbehoeften op Sint-Maarten weer in orde zijn, zoals stroom, brandstof, eten en water, de boel is opgeruimd, de communicatie is opgelost en horeca en stranden operationeel zijn, gaan nieuwsgierige mensen toch vluchten boeken. De zon is er nog volop. Velen willen met eigen ogen zien wat Irma heeft aangericht”, zeggen vertegenwoordigers uit de reisindustrie.

Reguliere vluchten

KLM wil snel reguliere vluchten één of twee keer per week opstarten. Nu is het nog een enkele hulp- en evacuatievlucht. Vakantievlieger TUIfly houdt het voorlopig voor gezien. „Het gaat ons om het totale vakantieplezier. Aan ramptoerisme doen wij niet”, zegt de woordvoerster.

De orkaanschade loopt in de tientallen miljarden euro’s. Alleen al duizenden Nederlandse reizigers zijn zwaar gedupeerd door extra kosten van hotels en vluchten en een verpeste vakantie op Sint-Maarten, de Dominicaanse Republiek, Cuba of Florida.

’Overmacht’

„Het is pure overmacht voor alle betrokkenen. Wij kunnen niet goed inschatten hoeveel de schade is voor onze touroperators. Gelukkig springt het Calamiteitenfonds bij. We merken dat daar veel onduidelijkheid over is, bij de consument, maar ook bij onze leden. Daar moeten we iets aan doen”, meent ANVR-topman Frank Oostdam.

Jaarlijks gingen er volgens hem zo’n 30.000 Nederlandse toeristen naar Sint-Maarten. „Het herstel zal maanden duren, maar ik hoop dat de noodhulp snel op gang komt, zodat het vakantie-eiland weer bezoekers kan ontvangen. Ook cruisepassagiers. Dat is noodzakelijk voor economie en bewoners.”

Druk bezig met herstelwerk

Uit een besloten schadelijstje van het toeristenbureau van Sint-Maarten blijkt dat de meeste hotels zo erg zijn beschadigd dat huisvesting van toeristen komende maanden niet mogelijk is. „We zijn al druk bezig met herstelwerk. Naar schatting 70 procent van de hotels is even niet leefbaar.”

Intussen is er veel kritiek van Nederlandse toeristen in Cuba, de Dominicaanse Republiek en Florida op reisorganisaties die hun niet voldoende zouden hebben geholpen in de crisissituatie voor, tijdens en na Irma. Velen voelen zich aan hun lot overgelaten. Oostdam noemt dat onzin. „Er was chaos, lang niet alle reizigers waren bereikbaar. Alle professionals hebben hun uiterste best gedaan.”

Miljoenenclaims

Directeur Erik-Jan Reuver van het Calamiteitenfonds liet vrijdagavond weten dat er een uitkeringsvatbare situatie is vastgesteld voor alle door orkaan Irma zwaar getroffen vakantiebestemmingen in de Cariben. Hij rekent op miljoenenclaims.

„Gedupeerde toeristen die een verzorgde pakketreis hebben geboekt, kunnen hun claims indienen bij hun reisorganisatie. Die kunnen dat bij ons verhalen. Wel toetsen we of alles klopt. Zo zijn toeristen met alleen een vliegticket niet gedekt. Ook reizigers die naar de Cariben moeten vertrekken, kunnen niet bij ons aankloppen. Dat moet hun reisbureau oplossen”, aldus Reuver.