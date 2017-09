Video: Enschedese trucker had 1156 kilo (!) hennep

Het gaat volgens Tubantia om de 63-jarige Jan van E. uit Enschede, zo werd vandaag bekend. Hij zit al drie maanden vast in Frankrijk. Van E. werd bij zijn eerste rit als trucker, op 8 juni, opgepakt bij de grensovergang met Spanje. Mogelijk wist hij zelf niets af van de enorme hoeveelheid hennep, en is hij opgelicht door criminelen. De hennep zat namelijk in twee kisten, helemaal achter de jute zakken met aardappels. Bekijk hier de video.

De drugs hebben een waarde van 7 miljoen euro. André Roering, die Van E. het vak heeft geleerd, is verrast. „Elfhonderd kilo, dat is nogal wat. Maar het bewijst voor mij niet dat Jan heeft geweten van de inhoud van die kratten. Hij heeft die geladen in Spanje en ze waren dichtgetimmerd, dus hij heeft er niet in kunnen kijken. Maar als kan worden bewezen dat hij er wel van heeft geweten, is hij nog lang niet thuis. Maar ik geloof vooralsnog in zijn onschuld”, zegt Roering tegen Tubantia.