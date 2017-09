premium

WhatsApp test: ’verwijder verzonden berichten’

1 uur geleden

AMSTERDAM - Na een avond stappen in een dronken bui je ex een berichtje gestuurd en de volgende ochtend spijt? Of een bericht naar de verkeerde persoon verstuurd? WhatsApp schiet je te hulp. De berichtendienst is begonnen met het testen een nieuwe optie om verzonden berichten voorgoed te verwijderen. Ook voor de ontvanger.