premium

Pechtold: PVV geen democratische partij

19 min geleden Redactie parlement

Den Haag - De PVV is wat Alexander Pechtold betreft geen democratische partij. Dat heeft de D66-voorman zaterdag getwitterd in reactie op een interview van PVV-leider Geert Wilders in de Telegraaf.