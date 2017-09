KLM-toestel op Sint-Maarten voor hulp

„Het is voor het eerst sinds de orkaan dat er een KLM-toestel op Sint-Maarten is geland”, aldus een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. Het is de bedoeling het vliegtuig, met plek voor 268 passagiers, in te zetten voor meerdere pendelvluchten tussen Sint-Maarten en Aruba en/of Curaçao. „Maandag willen we met een behoorlijk vol toestel naar Nederland terugvliegen”, aldus de KLM-zegsman.

De vlucht is volgens KLM mede mogelijk dankzij de vrijwillige inzet van het vliegend personeel. Medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn meegevlogen om de evacuatie te begeleiden.