Koudste 16 september ooit gemeten

In het Limburgse Arcen werd het zaterdag met 17,3 graden het warmst. Aan de kust was het erg wisselvallig met vooral afgelopen nacht en ochtend lokaal zware buien. Aan de Waddenkust is 46 mm regen gevallen en aan de kust van Noord- en Zuid-Holland is 25 tot 40 mm gemeten.

Zaterdagnacht is het in het binnenland droog en zullen mistbanken ontstaan. Het wegverkeer zal waarschijnlijk hinder ondervinden van regionaal dichte mist. Het wegverkeer zal zondagochtend waarschijnlijk op sommige plaatsen in het land hinder ondervinden van dichte mist, waarschuwt het instituut.