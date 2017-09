Sint-Maarten leunt voor info op Laser 101

De radiozender zendt continu informatie en updates uit voor de eilandbewoners. „De eerste dagen waren het vooral oproepen van mensen die op zoek waren naar familie en vrienden waar ze nog geen contact mee hadden gekregen. Nu zijn het vooral updates over de locaties waar water en voedsel wordt uitgedeeld”, vertelt Carty vanuit de radiostudio, waar hij momenteel min of meer woont.

„Ik ben wel thuis geweest, ik weet dat mijn huis er nog staat.” Dat geldt niet voor al zijn medewerkers, sommigen wonen nu echt in de studio. In de pand is het een komen en gaan van mensen. „Sommigen willen hun verhaal kwijt of zoeken informatie. Anderen horen onze dj’s zeggen dat ze honger hebben en komen bijvoorbeeld een pizza brengen.”

’Positief en luchtig’

Overigens blijft de toon positief en luchtig op de radio, benadrukt Carty. „Dat is nadrukkelijk het plan. We maken een grapje, we lachen samen.” Dat er af en toe een kritische noot gemaakt wordt richting de lokale overheid, hoort daar volgens hem bij. „Wij melden wat speelt onder de bevolking, niets meer en niets minder.”

Hoe het verder gaat met het eiland na de allesverwoestende orkaan Irma, nu ruim anderhalve week geleden, durft de 70-jarige zenderbaas niet te voorspellen. Hij heeft ook de zware orkaan Luis in 1995 meegemaakt. „Voor mijn gevoel gaat de opbouw nu sneller. Banken en winkels zijn alweer open en het gevoel overheerst dat we er beter uitkomen. Het is nu vooral belangrijk dat het geld voor de wederopbouw op de juiste plekken terechtkomt.”